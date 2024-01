Hertha: Verstärkung aus der Serie A?

Hertha BSC blickt auf der Suche nach potenziellen Verstärkungen offenbar nach Italien. Filip Jagiello hat es den Verantwortlichen der Alten Dame besonders angetan, berichtet die ‚Bild‘. Dem Boulevardblatt zufolge beschäftigt sich der Zweitligist schon eine Weile mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Die Hertha soll eine Leihe in Betracht ziehen.

Voraussetzung für einen Wechsel sei jedoch, dass die Berliner noch einen Abnehmer für Innenverteidiger Marc Oliver Kempf (28) oder Angreifer Myziane Maolida (24) finden. Jagiello ist vertraglich noch bis 2025 an den FC Genua gebunden. Beim italienischen Erstligisten kommt der 26-Jährige in der aktuellen Saison nicht zum Zug: Der ehemalige polnische U-Nationalspieler bringt es nur auf dünne 94 Spielminuten in drei Einsätzen.