Monster-Abfindung: Schmidt frei für RB Leipzig

Roger Schmidt hat sich dreieinhalb Monate nach seiner Beurlaubung bei Benfica Lissabon mit dem portugiesischen Traditionsverein auf eine Abfindungszahlung geeinigt. Dies teilte der Klub am späten Donnerstagabend offiziell mit. Demzufolge erhält der 57-Jährige 8,7 Millionen Euro. Ursprünglich besaß der Vertrag des ehemaligen Trainers von Bayer Leverkusen noch eine Laufzeit bis Sommer 2026.

Damit ist Schmidt ab sofort wieder für neue Jobangebote verfügbar, ohne dass ein interessierter Verein eine Ablösesumme an Benfica zahlen muss. Besonders interessant dürfte dies für RB Leipzig sein. Der Brauseklub befindet sich aktuell in einer sportlich unbefriedigenden Phase, Trainer Marco Rose gilt als angezählt. Dem Vernehmen nach ist Schmidt der Wunschkandidat für eine potenzielle Nachfolge.

Leipziger Schattentrainer

Die ‚Bild‘ bezeichnete Schmidt unlängst als Leipzigs „Schattentrainer“, der aber bisher aufgrund seines noch laufenden Vertrags als schwer zu bekommen galt. Nun hat sich die Sachlage grundlegend geändert. Zwar sollen die Sachsen intern eine Grundsatzentscheidung getroffen haben, Rose in diesem Jahr nicht zu entlassen, ausgeschlossen sei ein Abgang des gebürtigen Leipzigers in dieser Saison jedoch nicht.

Spätestens ab dem 1. Januar hat auch Jürgen Klopp, der neue Head of Global Soccer bei Red Bull, ein gehöriges Wort bei der Trainerentscheidung mitzureden. Dieser ist eng mit Marco Rose befreundet, soll aber auch für sportlichen Erfolg bei den Klubs des RB-Kosmos sorgen. Schmidt hat zwischen 2012 und 2014 bereits Schwesterklub RB Salzburg trainiert und würde perfekt in das Anforderungsprofil der Leipziger passen.

Abschied im Streit

Dass er Titel gewinnen kann, bewies er zuletzt auch in Portugal. Schmidt hatte Benfica 2022 übernommen und in seiner ersten Saison die Meisterschaft geholt und die Adler ins Viertelfinale der Champions League geführt. In seiner zweiten Saison wurde der Trainer Vizemeister hinter Lokalrivale Sporting. Nach einem schwachen Start in seine dritte Saison und Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung musste Schmidt Ende August seinen Hut nehmen.