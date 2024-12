Mit Klopps Segen: Der Trainer-Favorit bei RB Leipzig

RB Leipzig könnte im Fall einer Trainerentlassung von Marco Rose auf eine Interimslösung zurückgreifen. Die ‚Sport Bild‘ bringt dafür Nachwuchschef Manuel Baum ins Spiel, der in der Bundesliga bereits den FC Augsburg und Schalke 04 trainierte. Im Winter könnte dann eine größere Lösung anrücken.

Wunschkandidat bei RB ist demnach Roger Schmidt, der Ende August bei Benfica Lissabon entlassen wurde und einst schon erfolgreich für die Salzburger Red Bull-Filiale gearbeitet hatte. ‚Sky‘ berichtete jedoch bereits am Montag, dass der 57-jährige Pressingfan fürs Erste nur schwer zu bekommen sein dürfte – Hintergrund ist der noch laufende, bestens dotierte Vertrag bei Benfica. Auch der Name Erik ten Hag, gerade bei Manchester United gefeuert, wird in Leipzig gehandelt.

Noch ist aber Rose im Amt. Der gebürtige Leipziger erhält im heutigen DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die formstarke Eintracht aus Frankfurt (20:45 Uhr) eine letzte Chance, das Ruder herumzureißen. Gibt es nach dem 1:5 gegen den VfL Wolfsburg die nächste Abreibung, ist eine Entlassung unumgänglich.

Klopp entscheidet bei Nachfolger mit

Ab 1. Januar soll bei solchen Entscheidungen im RB-Kosmos dann Red Bulls neuer Fußballchef Jürgen Klopp den Daumen heben. Noch hat sich der Star-Coach laut der ‚Sport Bild‘ aber erbeten, außen vor zu bleiben, da er zu weit weg sei, um sich ein Urteil zu erlauben. Rose ist obendrein ein ehemaliger Spieler von Klopp aus Mainzer Tagen, beide pflegen ein gutes Verhältnis zueinander. Geht es aber schließlich daran, einen potenziellen Nachfolger zu installieren, „muss Klopp die Wahl absegnen“, so die ‚Sport Bild‘.

Womöglich auch deshalb käme der neue starke Mann auch erst zur Rückrunde. Und könnte dann direkt kräftig einkaufen. Wie es weiter heißt, stehen Leipzig im Winter 30 Millionen Euro plus Einnahmen aus etwaigen Verkäufen für Neuzugänge zur Verfügung. Der einstige 95-Millionen-Stürmer Randal Kolo Muani (25) von Paris St. Germain ist ein Kandidat für eine Leihe.