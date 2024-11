Ex-Münchner Tillman plant Bundesliga-Wechsel

Timothy Tillman liebäugelt mit einem Engagement in der Bundesliga. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ sagt der zentrale Mittelfeldspieler in Diensten des Los Angeles FC: „Mein großes Ziel ist immer noch, in einer Top-5-Liga zu spielen. Vor allem in der Bundesliga. Aber der Schritt zum LAFC hat sich bewährt und ich würde nur weggehen, wenn ich das Gefühl habe, dass mich der nächste Schritt weiterbringt. “

Tillman wechselte 2023 von Greuther Fürth in die MLS, zuvor war er unter anderem auch beim FC Bayern und beim 1. FC Nürnberg aktiv. In Los Angeles blüht der 25-Jährige auf und avancierte sogar zum Nationalspieler. Im Januar gab er sein Debüt für die US-amerikanische Auswahl, ein weiterer Einsatz folgte noch nicht.