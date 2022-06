Stekelenburg verlängert bei Ajax

Maarten Stekelenburg hängt noch ein Jahr bei Ajax Amsterdam dran. Wie der niederländische Rekordmeister bestätigt, hat der Routinier seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängert. In einer Woche wäre der Vertrag in der Grachtenstadt ausgelaufen.

Stekelenburg stammt aus der Ajax-Talentschmiede und steht seit 2020 wieder in Amsterdam unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam der 39-jährige Ersatzkeeper auf acht Pflichtspieleinsätze.

39 years old and still going strong ❌❌❌



Maarten Stekelenburg +𝟭