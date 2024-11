Rekordmeister am Scheideweg: Der Untergang von Manchester United

Sir Alex Ferguson war die prägende Figur bei Manchester United. Während seiner 27-jährigen Amtszeit gab es eine einheitliche Strategie, eine klare Identität. Nicht umsonst ist er 13 Mal englischer Meister geworden und hat dazu zweimal die Champions League mit United geholt.

Er war einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten und wurde von der Red Army geliebt wie kein Zweiter. Mittlerweile ist vom Glanz dieser Tage so gut wie nichts mehr übrig. Wie wurde aus dem einstigen Serienmeister ein Durchschnittsklub, wer hat das eigentlich zu verantworten, wo ist die ganze Kohle in den vergangenen elf Jahren hingewandert? Und kann Rúben Amorim nun die Wende bringen? Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Video.