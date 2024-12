Carro: Bayer 04 „auf anderem Niveau angekommen“

Bei Bayer 04 Leverkusen ziehen CEO Fernando Carro und Geschäftsführer Sport Simon Rolfes eine positive Jahresbilanz. Im Interview mit vereinseigenen Medien blickt Rolfes noch einmal auf die Double-Saison der Werkself zurück: „Ich glaube, je weiter diese Saison zurückliegt, umso mehr werden wir merken, wie besonders sie war.“ Für die Zukunft wünscht sich der 42-Jährige: „Wir wollen weiterhin begeisternden Fußball zeigen und möchten, dass die Mannschaft diese Leidenschaft, diesen Siegeswillen und diese Freude versprüht. Wenn wir das auch in der Zukunft transportieren können, dann werden wir erfolgreich in allem sein – in den Ergebnissen, in der Tabelle und insbesondere, was das Wachstum und die Wahrnehmung dieses Klubs angeht.“

Auch Carro sieht die Werkself auf einem guten Weg. Für den 60-Jährigen markiert der Erfolg der vergangenen Spielzeit den Beginn einer neuen Zeitrechnung unterm Bayer-Kreuz: „Wir haben definitiv ein anderes Standing erreicht, weil wir schlichtweg auch auf einem anderen Niveau angekommen sind. Inzwischen kennt beinahe jeder – egal, wo man auf der Welt unterwegs ist – unsere Story. Wir bekommen überall positives Feedback für unsere professionelle Arbeit und erfahren großen Respekt.“