Terry vor erstem Trainer-Job?

von Dominik Sandler
John Terry im Aston Villa-Outfit @Maxppp

Der ehemalige Verteidiger John Terry könnte bald seinen ersten Job als Cheftrainer antreten. Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist der 45-Jährige einer der Kandidaten für das Traineramt bei Oxford United. Der englische Zweitligist hatte Gary Rowett zwei Tage vor Weihnachten entlassen.

Nach einer schwachen Hinrunde befindet sich Oxford aktuell auf dem 22. Platz in der Championship, was den Abstieg bedeuten würde. Terry sammelt derzeit Erfahrung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Chelsea, zwischen 2018 und 2023 war er unter Dean Smith als Co-Trainer bei Aston Villa und Leicester City aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
