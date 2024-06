Einer weniger im Simons-Poker | Nächste Eintracht-Transferpleite

Bayern verdrängt Barça

Zu den heißesten Eisen des anstehenden Transfersommers zählt zweifelsohne Xavi Simons. Gerne würde sich Leihklub RB Leipzig auch in der nächsten Saison noch an den Fähigkeiten des Offensivstars erfreuen. Doch die Sachsen geraten dabei mehr und mehr ins Hintertreffen. Der Grund hat einen Namen: Bayern München. Der Rekordmeister drängt im Xavi-Poker zunehmend in die Favoritenrolle. Notfalls würde FCB-Sportvorstand Max Eberl sogar eine Leihe mit Paris St. Germain vereinbaren, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das große Interesse der Münchner sorgt in Leipzig für Skepsis, in Barcelona sogar für Resignation. „Barça schreibt Simons ab“, titelt die ‚Sport‘ am heutigen Donnerstag. Bayerns Finanzkraft haben die Katalanen dem Bericht zufolge nichts entgegenzusetzen. Ursprünglich sei Ex-Klub Barça zwar Xavis Wunschziel gewesen, in der aktuellen Situation habe der niederländische EM-Teilnehmer aber keine Priorität mehr bei den Blaugrana. Freie Bahn für Bayern also?

Lese-Tipp

Neue Gespräche: Bayerns überraschendes Angebot an Davies

Eintracht geht wieder leer aus

Wer nicht gerade die finanziellen Reserven von Manchester City hat, für den gehören Rückschläge auf dem Transfermarkt dazu. Das gilt nicht nur für den FC Barcelona im Fall Simons, sondern auch für Eintracht Frankfurt. Vorgestern bereits sickerte durch, dass Sturm-Kandidat Fotis Ioannidis (Panathinaikos Athen) wohl bald vom Markt ist und sich Sporting Lissabon anschließen wird. Neben den Hessen guckt auch Bundesliga-Rivale VfB Stuttgart in die Röhre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun scheint der nächste griechische Wunschstürmer der Eintracht vom Haken zu gehen. Und erneut ist der Spielverderber ein Spitzenklub aus der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Die ‚Record‘ berichtet von einer „Vereinbarung“, die Benfica mit Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) getroffen hat. Auch die Kollegen von ‚A Bola‘ melden, dass die Adler – also die aus Portugal – im Pavlidis-Poker alles „unter Kontrolle“ haben. Mittlerweile ist etwa auch die AS Rom aus der Verlosung ausgeschieden. Klare Vorzeichen also.