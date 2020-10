Mainz 05: Rufe nach Heidel werden lauter

Christian Heidel könnte in Kürze sein Comeback beim FSV Mainz 05 feiern. „Wenn es eine Möglichkeit gibt, Christian Heidel für unseren Verein zu gewinnen, in welcher Form auch immer, würde ich dafür plädieren. Ich wäre der Erste, der das aufgreift“, zitiert die ‚Sport Bild‘ Frank Röhr, der sich für einen Sitz im Aufsichtsrat bewirbt. Heidel sah von einer Bewerbung für das Kontrollgremium ab, könnte aber nach der Wahl in den Rat berufen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für eine solche Ernennung würde sich auch Bewerber Norbert Krambs aussprechen: „Wenn er bereit wäre, wäre es dumm, nicht auf seine Expertise zurückzugreifen – in welchem Amt oder in welcher Funktion auch immer.“ Heidel selbst hält sich zurück: „Das, was Mainz 05 jetzt am wenigsten braucht, ist neue Unruhe.“