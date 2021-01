Lautaro glücklich bei Inter

Lautaro Martinez kann sich einen langfristigen Verbleib bei Inter Mailand vorstellen. Im Gespräch mit der ‚Sportweek‘ der ‚Gazzetta dello Sport‘ (zitiert von ‚Goal.com‘) betont der Argentinier: „Ich bin glücklich bei Inter, Mailand ist eine tolle Stadt. Mein Berater und der Klub führen Gespräche und ich warte ab. Ich will alles für Inter geben und bin zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen wird.“

Noch bis 2023 ist der 23-Jährige an die Nerazzurri gebunden. Seit geraumer Zeit steht jedoch ein Wechsel zum FC Barcelona im Raum. „Wenn man mit großen Klubs in Verbindung gebracht wird, dann ist das natürlich schön, aber auch schwierig. Alles redet über dich, da muss man im Kopf sehr fokussiert sein“, kommentiert Lautaro die Wechselgerüchte um seine Person. In der laufenden Spielzeit kommt der Mittelstürmer auf zehn Treffer sowie fünf Assists in 24 Pflichtspielen.