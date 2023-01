VfB einig mit Guilavogui

Josuha Guilavogui würde gerne zum VfB Stuttgart wechseln. Wie die ‚L’Équipe‘ vermeldet, ist sich der Mittelfeldspieler mit den Schwaben über einen Zweieinhalbjahresvertrag einig. Der VfL Wolfsburg stimmt dem Wechsel bislang allerdings noch nicht zu. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs sind weiterhin im Gange.

In der Autostadt steht Guilavogui noch bis Saisonende unter Vertrag. In der aktuellen Spielzeit durfte der 32-Jährige in der Liga nur viermal von Beginn an auflaufen. Aus diesem Grund hofft er auf einen Wechsel nach Stuttgart, wo seit kurzem sein Ex-Trainer Bruno Labbadia an der Seitenlinie steht.

