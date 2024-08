Nach BVB-Abschied: Wolf wechselt nach Augsburg

Marius Wolf wird der neue Rechtsverteidiger beim FC Augsburg. Wie die Fuggerstädter mitteilen, hat der 29-Jährige einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Bei Borussia Dortmund lief Wolfs Vertrag vor wenigen Wochen aus, weswegen der Allrounder ablösefrei wechselt.

Da Robert Gunmy (26) noch mit einem Kreuzbandriss ausfällt, dürfte Wolf auf der rechten Defensivseite zunächst gesetzt sein. Der deutsche Nationalspieler (zwei Länderspiele) kann sich beim FCA also auf deutlich mehr Spielzeit als zuletzt in Dortmund freuen. Beim BVB absolvierte Wolf in der vergangenen Saison insgesamt 31 Pflichtspiele, war auf seiner Position aber meist nur Herausforderer.

„Ich freue mich, dass meine Bundesligazeit nach dem Abschied aus Dortmund nun beim FCA weitergeht“, sagt Wolf, „ich habe den FCA als ambitionierten Verein kennengelernt, der bereit ist, auf dem Platz alles zu geben. Das passt sehr gut zu mir, denn ich möchte mit meiner Spielweise alles dafür tun, der Mannschaft bestmöglich zu helfen.“