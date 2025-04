Mainz 05: Lee spricht über Karriereende

Für Jae-sung Lee von Mainz 05 steht jetzt schon fest, wo er seine Karriere beenden wird. „Mein Ziel ist es, so lange wie möglich in Europa zu spielen“, kündigt der Südkoreaner gegenüber der ‚Bild‘ an und stellt klar: „Aber eines steht für mich auch fest: Ich werde meine Karriere bei Jeonbuk beenden.“

Jeonbuk war für den 32-Jährige die letzte Etappe in seiner Heimat, ehe es 2018 zu Holstein Kiel ging, seit 2021 steht er am Bruchweg unter Vertrag. Im kommenden Jahr will sich der Offensivspieler noch den Traum von der WM-Teilnahme erfüllen: „Ich will unbedingt dabei sein. Egal, wie oft man schon dabei war, man will es immer wieder erleben. Es ist eine große Ehre, sein eigenes Land zu vertreten, und ich wäre stolz, dies noch einmal tun zu dürfen.“