Lars Ricken schärft bei Borussia Dortmund sein Profil. Der Sport-Geschäftsführer macht dabei auch vor großen Namen nicht Halt. Sven Mislintat wurde bereits gefeuert – und generell sind Ricken die vielen mitredenden Köpfe in der Führungsetage des BVB ein Dorn im Auge.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu diesen zählt auch Berater Matthias Sammer. Europas Fußballer des Jahres 1996 ist besonders eng mit Klubboss Hans-Joachim Watzke. Sammers Zukunft im Klub soll aber laut der ‚Sport Bild‘ an eine klare Bedingung geknüpft sein.

Vertrag läuft aus

Demnach will Ricken den am Jahresende auslaufenden Vertrag mit dem 57-Jährigen nur verlängern, wenn dieser zu einer Rolle mit deutlich kleinerem Mitspracherecht bereit ist. Die ‚Sport Bild‘ beschreibt: „Sammers einzige Möglichkeit, beim BVB zu verlängern: Dass er den Klub strategisch, in der gesamten Ausrichtung berät.“ In diesem Kontext wird auch das Themenfeld Transfers genannt. Bislang schlug Sammer selbst Neuzugänge vor – dies „wird es zukünftig nicht mehr geben“, so das Blatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der WAZ äußert sich Ricken zum Thema wie folgt: „Am Ende ist Matthias beratend für die gesamte Geschäftsführung tätig gewesen. Er hat viele Gespräche mit mir, auch mit Sebastian Kehl, Nuri Sahin geführt und ist jetzt mit Niko Kovac im regelmäßigen Austausch. Alles weitere werden wir dann am Ende der Saison entscheiden. Jetzt: Voller Fokus auf den sportlichen Erfolg.“

Sammers Rolle als TV-Experte

Auch Sammers Rolle als kritischer TV-Experte bei Champions League-Spielen des BVB war einigen Leuten im Verein zuletzt ein Dorn im Auge. Ricken sagt dazu: „Wir haben das aufgearbeitet. Matthias hat die Dinge mit seinem Sender ‚Amazon‘ besprochen – und die Inhalte gehen nur die beiden Vertragsparteien etwas an. Zwischen Verein und Matthias Sammer ist anschließend nichts hängengeblieben.“ Am Dienstag den 15.April überträgt der Sender das nächste Mal ein BVB-Spiel. Bleibt abzuwarten, ob Sammer dann mit von der Partie ist.