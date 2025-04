Neue Offensivpower: Atlético schaut nach Barcelona

Atlético Madrid könnte auf der Suche nach Verstärkung in Katalonien fündig werden. Wie ‚Relevo‘ berichtet, beschäftigt man sich in der spanischen Hauptstadt mit Javi Puado von Espanyol Barcelona. Demzufolge haben sich die Rojiblancos bereits bei dem Flügelspieler erkundigt, dessen Vertrag bei Espanyol am Ende der Saison ausläuft.

Bei den Katalanen ist der 26-Jährige absolut gesetzt. In 27 La Liga-Spielen traf er bereits zehnmal und legte zwei weitere Treffer vor.