Innenverteidiger-Suche: Zwei Kandidaten beim HSV

Etwas mehr als eine Woche bleibt dem Hamburger SV noch, um die gesuchte Verstärkung für die Abwehrzentrale an Bord zu holen. Die Zeit rinnt Jonas Boldt durch die Finger, zwei Spuren führen laut ‚Sky‘ in die Serie A.

Laut dem Pay-TV-Sender besteht Interesse an David Zima (23) und dessen Teamkollege Saba Sazonov (21), der schon im Sommer beim HSV gehandelt wurde. In beiden Fällen wäre wohl nur eine Leihe möglich, denn die jungen Innenverteidiger streben nach Höherem und sind jeweils noch langfristig an Torino gebunden. Allerdings fristen sie in der aktuellen Spielzeit zumeist ein Bankdasein unter Trainer Ivan Juric.

Eine Absage hatten sich die Hamburger jüngst bei Patric Pfeiffer (24) vom FC Augsburg eingehandelt. Klar ist: Mit der Qualität in der Innenverteidigung konnte man in der Hinrunde nur sehr bedingt zufrieden sein. Sollen die Aussichten auf den heißersehnten Aufstieg erhöht werden, ist eine Verstärkung eigentlich unumgänglich.