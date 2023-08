Guirassy: Sogar drei Bewerber aus England

Serhou Guirassy steht gleich bei mehreren englischen Vereinen hoch im Kurs. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen neben Nottingham Forest auch Newcastle United und West Ham United Interesse am Torjäger vom VfB Stuttgart. Guirassy darf die Schwaben für festgeschriebene 15 Millionen Euro verlassen. Die Ausstiegsklausel läuft allerdings am morgigen Freitag ab, im Anschluss ist ein Weggang nur mit Zustimmung des VfB möglich.

In Stuttgart hofft man, dass der 27-Jährige an Bord bleibt. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte zuletzt: „Wir wollen den Spieler unbedingt in unserer Mannschaft sehen. Und das nicht erst seit gestern. Dafür werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles tun.“ Vertraglich ist Guirassy noch bis 2026 an den VfB gebunden.