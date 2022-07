HSV: Kein Angebot für Vuskovic

Mario Vuskovic vom Hamburger SV ist ein gefragter Mann. Obwohl zuletzt reges Interesse von Klubs aus ganz Europa an dem 20-Jährigen nachgesagt wurde, liegt den Rothosen laut ‚Bild‘ keine Anfrage für den Innenverteidiger vor. Intern gelte beim HSV ohnehin, dass man den Kroaten auch nicht für die kolportierten zehn Millionen Euro gehen lassen will.

Bis 2025 ist der 1,89 Meter große Abwehrspieler an die Hanseaten gebunden. Dementsprechend hat Sportchef Jonas Boldt das Heft des Handelns in der Hand. Sollten wirtschaftlich potente Premier League-Klubs wie der FC Brentford oder die Wolverhampton Wanderers, die jeweils an einem Transfer interessiert sein sollen, nicht mit einem Top-Angebot vorstellig werden, stehen die Zeichen für Vuskovic weiterhin auf Verbleib in Hamburg.