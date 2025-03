„Nichts zu verlieren“: Alonso will für Wirtz siegen

Xabi Alonso hat die Hoffnung auf ein Weiterkommen vor dem Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern München noch nicht aufgegeben. Auf der Pressekonferenz vor der Partie appellierte der Coach von Bayer Leverkusen an den Zusammenhalt in der Mannschaft und kündigte an, für den verletzten Florian Wirtz gewinnen zu wollen: „Nun ist es unsere Gelegenheit zu zeigen, dass wir eine komplette Mannschaft sind und dass wir auch ohne Flo gewinnen können. Der erste Schritt ist, daran zu glauben. Wenn wir es schaffen, kann das Spiel in die Geschichte unseres Vereins eingehen.“

Wirtz fällt aufgrund einer Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk aus und kann dem amtierenden Doublesieger nicht dabei helfen, das 0:3 aus dem Hinspiel noch umzubiegen. „Es tut mir leid für Flo. Er war top in Form. Wir wollen für ihn gewinnen, damit wir weiterkommen. Dann kann er im nächsten Champions League-Spiel wieder spielen“, so Alonso, der den Druck vor der Partie den Münchnern zuschiebt: „Wir sind in einer Position, in der wir nichts zu verlieren haben. Nur Bayern kann etwas verlieren.“ Während Wirtz sicher ausfällt, ist laut dem Cheftrainer der Einsatz von Granit Xhaka, Edmond Tapsoba, Robert Andrich und Jonas Hofmann weiterhin fraglich.