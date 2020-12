FIFA-Wahl: Lewandowski & Neuer siegen | Klopp bester Trainer

Der Weltverband FIFA hat seine alljährlichen ‚The Best FIFA Football Awards‘ vergeben. In drei Kategorien wurden bester Spieler, bester Torhüter und bester Trainer des Jahres 2020 ausgezeichnet. Vorjahresgewinner sind Lionel Messi, Alisson Becker und Jürgen Klopp.

Robert Lewandowski (32, FC Bayern) ging nach der Wahl zum UEFA-Fußballer des Jahres als Favorit ins Rennen – und gewann schließlich auch. Der polnische Torjäger, der mit den Münchnern das Triple gewann, setzte sich gegen Lionel Messi (33, FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (35, Juventus Turin) durch. Lewandowski empfahl sich unter anderem als Torschützenkönig in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League.

Als bester Torwart wurde Lewandowskis Teamkollege Manuel Neuer (34, FC Bayern) ausgezeichnet. Alisson Becker (28, FC Liverpool) und Jan Oblak (27, Atlético Madrid) komplettieren das Keeper-Treppchen.

Jürgen Klopp (53) sicherte sich erneut den Preis als bester Trainer. Der Ex-Dortmunder wurde Meister mit dem FC Liverpool und setzte sich gegen Hansi Flick (55, FC Bayern) sowie Marcelo Bielsa (65, Leeds United) durch.

Alisson – Alexander-Arnold, Ramos, van Dijk, Davies – De Bruyne, Thiago, Kimmich – Messi, Lewandowski, Ronaldo.

Den Puskás-Award für das schönste Tor des Jahres erhielt Heung-min Son (28, Tottenham Hotspur).

The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020...



🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBest pic.twitter.com/3hOpgUSE9h