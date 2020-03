PSG gewinnt bei Mbappé Zeit | Ronaldinhos Geburtstag im Gefängnis

Coronavirus spielt PSG in die Karten

Für Paris St. Germain hat das Coronavirus auch einen positiven Effekt. Seit mehreren Monaten bemüht sich der französische Hauptstadtklub, Kylian Mbappé mit einem neuen Vertrag auszustatten. Bislang vergeblich. Die ‚Marca‘ erklärt auf ihrer Titelseite, dass PSG nun Zeit gewonnen hat. Die Verschiebungen der internationalen Wettbewerbe haben die Pariser zu einer neuen Ausgangslage verholfen. Das 21-jährige Ausnahmetalent war fest entschlossen, sowohl an der Europameisterschaft 2020 als auch an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Mit der Verschiebung kann sich Mbappé nun voll und ganz auf seine Zukunft konzentrieren. Leonardo, der Sportdirektor von PSG, hoffe nun, die Vertragsverlängerung von Mbappé ohne äußere Einflüsse vollziehen zu können.

Ronaldinho feiert Geburtstag

In Spanien wird heute ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert. Und zwar der von Ronaldinho, der heute 40 Jahre alt wird. Die ‚as‘ widmet sich ganz dem Brasilianer und nennt ihn den „gefallenen Engel“. Die madrilenische Zeitung blickt auf die Karriere des Brasilianers zurück, der derzeit in Paraguay wegen gefälschter Ausweisdokumente in Haft sitzt. Für die ‚as‘ befindet sich Ronaldinho seit dem Höhepunkt seines Werdegangs im Jahre 2005 auf dem absteigenden Ast. Aufgrund seiner finanziellen und gesetzlichen Probleme sei der Weltfußballer von 2004 und 2005 nur noch ein Schatten seiner früheren Persönlichkeit. Auch ‚A Bola‘ blickt auf das Leben von Ronaldinho zurück. „40 Jahre voller Wundergeschichten“, titelt das portugiesische Blatt.

Dybala bekennt sich zu Juve

In Italien besiegelt Paulo Dybala seine Zukunft bei Juventus Turin. Eine Aussage des 26-Jährigen ist auf der Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘ zu finden. „Ich bleibe hier!“, lautet die Schlagzeile. Dybala ist fest entschlossen, beim italienischen Serienmeister zu bleiben. Und für die Chefetage der Bianconeri ist der Argentinier das Gesicht von Juventus Turin. Insbesondere für die Zeit nach Cristiano Ronaldo, der irgendwann seine Schuhe an den Nagel hängen wird.