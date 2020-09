Vidal-Transfer in trockenen Tüchern

Arturo Vidal wird zeitnah ein Nerazzurro. Nach Informationen des ‚Sky Italia‘-Journalisten Fabrizio Romano steht der Transfer des 33-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Barcelona zu Inter Mailand unmittelbar vor dem Abschluss. Die vertraglichen Details seien so gut wie ausgehandelt.

Vidals Wechsel wird demzufolge ablösefrei über die Bühne gehen, dabei ist sein Vertrag in Katalonien eigentlich noch bis 2021 datiert. In Mailand winkt dem ehemaligen Leverkusener ein Arbeitspapier bis 2022. Für das heutige Freundschaftsspiel von Barcelona gegen Drittligist Gimnàstic de Tarragona wurde Vidal ebenso wie Noch-Teamkollege Luis Suárez, den es voraussichtlich zu Juventus Turin zieht, nicht mehr berufen.

