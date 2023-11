Endspiel nach CL-Debakel: Schmidt bei Benfica vor dem Aus?

0:3 gegen Real – das allein klingt schon nicht gerade schmeichelhaft. Umso schmerzhafter für Benfica Lissabon, dass es sich dabei um den Pausenstand und bei Real nicht um die Königlichen aus Madrid, sondern um das kleine Real aus dem baskischen San Sebastián handelte.

Zwar betrieben die Adler am gestrigen Mittwochabend noch etwas Ergebniskosmetik, aber auch für ein 1:3 gibt es bekanntlich null Punkte. Das ist im Übrigen Benficas Ausbeute nach dem vierten Spieltag der Champions League-Gruppenphase. Das Achtelfinale ist schon vom Tisch, maximal ließe sich noch der Dritte RB Salzburg abfangen und das Ticket zur Europa League buchen.

Schmidt geißelt sich selbst

Dass der Königsklassen-Stammgast aus Lissabon international derart desaströs abschneidet, war so nicht abzusehen. Bis vor kurzem wurde Trainer Roger Schmidt abgefeiert, hatte der 56-Jährige seine Truppe vergangene Saison doch noch zur Meisterschaft und ins Champions League-Viertelfinale geführt. Jetzt allerdings wird es für den deutschen Übungsleiter richtig brenzlig.

„Meiner Meinung nach“, übte sich Schmidt am gestrigen Abend in schonungsloser Selbstreflexion, „waren wir nicht bereit für das Spiel und wenn das der Fall ist, liegt es in meiner Verantwortung. Es liegt an mir, die Spieler taktisch vorzubereiten und zu motivieren.“ Seine persönliche Quintessenz: „Ich habe einen sehr schlechten Job gemacht.“

Jetzt steht für Schmidt und Co. am Samstag auch noch das Stadtderby gegen den Tabellenführer Sporting an. Sollten sich die Adler auch von den Löwen rupfen und den Lokalrivalen in der Liga auf sechs Punkte davonziehen lassen, ist der einstige Heilsbringer seinen Job womöglich los. „Die Antwort können Sie sich selbst geben“, sagte Schmidt auf die Frage, ob diese Partie über seinen Verbleib entscheiden werde.