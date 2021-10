Ronaldo zum Spieler des Monats gewählt

Cristiano Ronaldo hat die Wahl zum Spieler des Monats September in England gewonnen. Die Premier League verkündete am heutigen Freitag, dass sich der 36-Jährige gegen namhafte Konkurrenz wie Antonio Rüdiger oder Mohamed Salah durchgesetzt hat. Während seines ersten Engagements bei Manchester United hatte Ronaldo den Titel bereits viermal gewonnen.

Nach seiner Rückkehr zu den Red Devils konnte CR7 mit drei Toren in den ersten vier Spielen den Titel nun erneut für sich beanspruchen. Der Spieler des Monats wird per Wahl von Fans und einer Jury aus Fußballexperten bestimmt.

Welcome back to the #PL, @Cristiano 😍🥇#MUFC