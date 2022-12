Chelsea: Fofana besteht Medizincheck

David Datro Fofana hat die letzte Hürde vor seinem Wechsel zum FC Chelsea genommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Stürmer von Molde FK an seinem gestrigen 20. Geburtstag den Medizincheck in London bestanden.

Mit der Bekanntgabe des Transfers wird in Kürze gerechnet. Die Klubs sind sich längst handlungseinig. Chelsea überweist zwölf Millionen Euro Ablöse an den norwegischen Erstligisten. Für Molde war der Ivorer in insgesamt 65 Pflichtspielen an 34 Treffern direkt beteiligt.

