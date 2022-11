Werder-Duo im Winter weg?

Werder Bremen würde Benjamin Goller im Winter gerne zu Geld machen. Nach Informationen der ‚Bild‘ plant der Bundesligist ein halbes Jahr vor Vertragsende einen Verkauf des 23-jährigen Außenstürmers. Interesse soll unter anderem in der zweiten Bundesliga und der Eredivisie bestehen. Goller war in den vergangenen Jahren nach Karlsruhe und Darmstadt verliehen, spielte in dieser Saison nur einmal für Werders Regionalliga-Team.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Ersatzkeeper Eduardo dos Santos Haesler hat die Freigabe. Der VfL Osnabrück soll ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen haben. Manager Frank Baumann sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Ja, es ist eine Option, ihm bei einem anderen Verein Spielzeit zu ermöglichen. Aber der Torwart-Markt ist schwierig.“