Nach schwerer Sepsis: Der Zeitplan bei Churlinov

Darko Churlinov befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der 22-Jährige hatte nach einer Blutvergiftung in Lebensgefahr geschwebt, konnte am gestrigen Montag aber das Krankenhaus verlassen. Im Gespräch mit ‚Funke Sport‘ erklärt der Flügelspieler des FC Burnley, wie es sportlich nun mit ihm weitergeht: „Erst einmal muss die Wunde der Operation vollständig ausheilen. Außerdem werde ich jetzt mit den Ärzten meines Vereins einen genauen Plan erstellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-Jährige möchte bei seiner Rehabilitation nichts überstürzen: „Es spricht nichts dagegen, dass ich wieder auf Profilevel spielen kann, aber am Anfang werden es langsame Schritte sein. Es liegt vor allem an mir: Ich muss wieder Muskelmasse und Kondition aufbauen.“ Wie FT bereits in der vergangenen Woche berichtete, ist die kolportiert Rückkehr von Churlinov zum FC Schalke 04 deshalb vom Tisch.

Lese-Tipp

Schalke gibt Ranftl dauerhaft ab