DFB-Zukunft? Kroos entscheidet nach der EM

Toni Kroos lässt offen, ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft im Anschluss an die EM fortführen wird. „Das entscheide ich nach dem Turnier. Im Anschluss an die EM werde ich darüber nachdenken und mit Hansi (Flick, Anm. d. Red.) sprechen. Ich kenne ihn schon sehr lange“, zitiert ‚Sport1‘ den 31-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

101 Länderspiele hat Kroos bislang in seiner Vita stehen. Sein Debüt feierte der Real-Star vor mehr als elf Jahren bei einem 0:1 im Testländerspiel gegen Argentinien.