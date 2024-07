Handelfmeter? Nagelsmann hadert

Julian Nagelsmann kann den nicht gegebenen Handelfmeter für Deutschland im EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) nicht nachvollziehen. Auf der Pressekonferenz nach Spiel gab der Bundestrainer zu Protokoll, mit der Handspielregel nicht glücklich zu sein. „Ich will nochmal diese Bühne nutzen, um vielleicht ein bisschen in Fußballrichtung die Regel anzupassen – unabhängig von uns, für alle anderen Turniere. Es wäre schön, wenn man auch bewerten würde, was mit dem Ball passiert. (…) Wenn Jamal den Ball in die Stuttgarter Innenstadt schießt und Cucurella berührt ihn mit der Hand, dann will ich dafür niemals einen Elfmeter haben. Wenn der Ball aber aufs Tor kommt und der Spieler blockt ihn mit der Hand, muss es eine andere Bewertungsgrundlage sein“, so der 36-Jährige.

In der 106. Minute blockte Spaniens Marc Cucurella einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum eindeutig mit dem linken Arm. Schiedsrichter Anthony Taylor entschied sich gegen den Videobeweis und pfiff das Spiel unverzüglich wieder an. Von einem Betrug will der Bundestrainer dennoch nicht sprechen: „Am Ende gibt es immer irgendwie eine Regel. Ich hoffe nicht, dass man das dann trotz VAR falsch entscheidet auf Basis der Regel. Irgendwie haben sie eine Regel angewendet, die dann dazu geführt hat, dass es kein Elfmeter ist.“