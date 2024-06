M’gladbach: Virkus verrät Transferpläne

Borussia Mönchengladbach Geschäftsführer Roland Virkus will die Defensive der Fohlen verstärken. Wie der 57-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘ verrät, will die Borussia zuerst Spieler abgeben, um dieses Vorhaben zu realisieren und Transferbudget aufzustocken. „Es ist kein Geheimnis, dass uns der eine oder andere Abgang noch größere Möglichkeiten geben würde, aktiv zu werden. Manchmal muss man Geduld haben, bis sich ein Fenster öffnet“, so Virkus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Tim Kleindienst, Kevin Stöger und Philipp Sander wurden bereits drei Neuzugänge vorgestellt. Dass bei den bisherigen Verstärkungen noch kein Defensivspieler dabei war, weiß auch Virkus: „Wir haben jetzt mit drei sehr wichtigen Transfers die Basis geschaffen. Natürlich wollen wir nach den ersten Transfers auch gerne noch etwas im Defensivbereich tun, darauf liegt unser Fokus.“ Die Borussen werden wohl noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen. David Affengruber von Sturm Graz befindet sich auf dem Radar. Die Gerüchte um eine Verpflichtung des 23-jährigen Abwehrspezialisten halten sich hartnäckig.