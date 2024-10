Schicker bestätigt Hoffenheim-Einigung

Andreas Schicker macht kein Geheimnis aus seinem bevorstehenden Wechsel zur TSG Hoffenheim. Der Geschäftsführer Sport von Sturm Graz sagt bei ‚Sky‘: „Ob es mein letztes Spiel in Graz war oder nicht, werden die nächsten zwei bis drei Tage zeigen. Es ist jetzt so, dass es ein konkretes Angebot der TSG Hoffenheim gibt, was für mich sehr interessant ist. Mit meinen Gesprächen bin ich mehr oder weniger durch.“ Eine finale Einigung muss Hoffenheim nun noch mit dem amtierenden österreichischen Meister und Tabellenführer aus Graz erzielen, bei dem Schicker bis 2026 unter Vertrag steht.

Der 38-Jährige, der bei der TSG auf den entlassenen Alexander Rosen folgen soll, erklärt „Beide Vereine sprechen miteinander und sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass es eine Lösung gibt. Ich denke, dass der Zeitpunkt für einen Wechsel als Sportdirektor jetzt im Monat Oktober beziehungsweise November ein sehr guter ist.“ Für ihn selbst und „einen möglichen Nachfolger“, so Schicker, sei somit „Zeit, alle Abläufe kennenzulernen, bis die nächste Transferzeit ansteht. Im Frühjahr ist es so, dass die finale Phase kommt und wieder Unruhe ist. Darum glaube ich, dass dieser Zeitpunkt jetzt der richtige ist.“