Begehrtes Talent: BVB will Damar

Muhammed Damar ist seit dieser Saison endgültig im Profifußball angekommen. Der 20-Jährige trumpft unter Horst Steffen bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga groß auf, steht aktuell bei sieben Toren und sechs Vorlagen in 25 Partien.

Kein Wunder also, dass sich die TSG Hoffenheim, von der Damar ins Saarland verliehen ist, schon auf eine Rückkehr des technisch versierten Zehners freut. Doch da könnte Borussia Dortmund dazwischenpfuschen. ‚Sky‘ zufolge will der BVB den U20-Nationalspieler in den Signal Iduna Park holen, es gab sogar bereits konkrete Gespräche.

Doch auch andere Topklubs, darunter Inter Mailand, sollen Interesse bekundet haben, aus der Bundesliga haben auch Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart vorgefühlt. Als Ablöse stehen vergleichsweise schmale vier bis fünf Millionen Euro im Raum, weil Damars Vertrag in Sinsheim nur noch bis 2026 läuft.

Die TSG ihrerseits hat das Talent noch nicht aufgegeben und kämpft darum, das Arbeitspapier auszuweiten. Geht es nach dem Bundesligisten, soll Damar mindestens bis 2029 verlängern, für die kommende Spielzeit ist er fest für den Bundesliga-Kader eingeplant.