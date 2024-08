10-Millionen-Mann: Werder bietet für Ajax-Profi

Die kommende Bundesligasaison soll für Werder Bremen eine sorgenfreie werden. Mit einem Auge schielen die Grün-Weißen auch auf die Europapokalplätze – zumindest intern. Der Kader der Bremer wurde punktuell verstärkt, mit Nick Woltemade (22) ist bisher lediglich ein Abgang in der Offensive zu beklagen. Trotzdem möchte Werder noch einmal nachlegen. „Ich bin optimistisch, dass wir bis zum Ende des Transferfensters noch Verstärkungen sehen“, lässt sich Coach Ole Werner zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Mitchell Weiser (30), Felix Agu (24) und Olivier Deman (24) stehen nur drei nominelle Außenverteidiger unter Vertrag. Ein weiterer soll noch hinzukommen. Der Blick geht in die Eredivisie zu Ajax Amsterdam. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, soll der SVW Interesse an der Verpflichtung von Owen Wijndal haben. Der 24-jährige Linksverteidiger, 2022 noch für zehn Millionen Euro von AZ Alkmaar geholt, steht bei den Niederländern auf der Abgangsliste und war in der vergangenen Saison an Royal Antwerpen verliehen.

Lese-Tipp

Ajax verleiht Sosa nach Turin

Der Vertrag des zehnfachen niederländischen Nationalspielers in Amsterdam läuft noch bis 2027. Werder soll bereits eine erste Anfrage an den 36-maligen Landesmeister gestellt haben. Damit sind die Bremer aber scheinbar nicht allein. Laut ‚Sky Sports‘ hat auch Celtic Glasgow eine erste Offerte für Wijndal unterbreitet. Bei den Schotten soll der Niederländer Stamm-Linksverteidiger Greg Taylor (26) Konkurrenz machen.