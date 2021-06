Krösche will „keinen großen Umbruch“ – da Costa kommt zurück

Eintracht Frankfurt will weiterhin junge Spieler verpflichten, um „Marktwerte zu schaffen“ und gleichzeitig die gesetzten „Ziele zu erreichen“. Das erörterte Markus Krösche auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung. Es sei „kein großer Umbruch geplant“, so der 40-jährige Sportvorstand auf die Nachfrage zu etwaigen Abgängen. Man werde das aber bei jedem Spieler individuell bewerten. „Was ich sagen kann, ist, dass Danny da Costa zurückkehren wird“, verkündete Krösche außerdem. Der Rechtsverteidiger war zuletzt an Mainz 05 verliehen.

Auf dem Transfermarkt vertraut der neue Sportvorstand auch auf Ben Manga, der kürzlich zum Direktor Profifußball befördert wurde. Manga sei „ein wichtiger Ansprechpartner“ für Krösche, denn das „Scouting ist die Basis für gute Kaderplanung“. Der Fokus liegt nach Definition von Krösche vorrangig auf Talenten, die man „weiterentwickelt“. Im Offensivbereich will die Eintracht speziell nach „Spielern mit Geschwindigkeit“ schauen.