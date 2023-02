Aarón vor Mainz-Abschied: Interesse aus der Bundesliga

Aarón Martín bricht seine Zelte bei Mainz 05 im Sommer offenbar ab. Laut Fabrizio Romano wird der 25-jährige Linksverteidiger seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Mainz hatte sich zuvor monatelang um die Ausdehnung der Zusammenarbeit bemüht.

Wie es für Aarón nun weitergeht, ist offen. Ein ablösefreier Wechsel öffnet dem Spanier viele Türen. Zuletzt kursierte das Interesse vom FC Turin und des FC Bologna. Laut Romano hat Aarón aber auch Optionen in der Bundesliga und in La Liga.

Mainz hatte Aarón im Sommer 2019 für sechs Millionen Euro von Espanyol Barcelona verpflichtet. Im ersten Halbjahr 2021 wurde der ehemalige Junioren-Nationalspieler in die spanische Heimat zu Celta Vigo verliehen. Nach seiner Rückkehr holte sich Aarón seinen zwischenzeitlich verlorenen Stammplatz wieder. Zuletzt saß er jedoch in drei Bundesligaspielen in Folge auf der Bank.