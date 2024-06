Stolzer Preis: BVB steigt in Asprilla-Poker ein

Borussia Dortmund sondiert den internationalen Markt nach potenziellen Verstärkungen. Der kolumbianische Journalist Guillermo Arango berichtet, dass der Champions League-Finalist die Fühler nach Yáser Asprilla ausgestreckt hat. Der offensive Mittelfeldspieler soll sich ins Visier zahlreicher europäischer Spitzenklubs gespielt haben.

Der nur noch für ein Jahr an den FC Watford gebundene Kolumbianer avancierte in der abgelaufenen Spielzeit zum Stammspieler, unterm Strich stehen sechs Tore sowie sieben Vorlagen in 44 Zweitliga-Partien zu Buche. Zudem stand Asprilla bereits viermal für die Nationalmannschaft auf dem Feld (zwei Treffer).

Dank der zahlungskräftigen Interessenten – Arango zufolge sind Brighton & Hove Albion, Manchester United, der AC Mailand, der FC Bologna, Betis Sevilla und Real Sociedad an dem Linksfuß dran – fordert der Championship-Vertreter einen stolzen Preis für den 20-Jährigen. Von 35 Millionen Euro ist die Rede. Fraglich, ob der BVB die veranschlagte Summe für einen Spieler dieser Größenordnung auf den Tisch legt.