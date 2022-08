Erpressungsskandal um Pogba | Ten Hag bekommt Wunschspieler

Pogba von eigenem Bruder erpresst

Mittelfeldstar Paul Pogba läuft seit diesem Sommer zwar nicht mehr in der englischen Premier League auf, schafft es jedoch am heutigen Montag auf die Titelseite des ‚Mirror‘. Grund dafür: Die Familie des französischen Weltmeisters ist in einen handfesten Skandal verwickelt. „Fußball-Ass Pogba: 13 Millionen Euro Erpressungsgebot von meinem eigenen Bruder“, prangt auf dem Cover des Boulevardblatts. Pogbas älterer Bruder Mathias Pogba, der ebenfalls Profifußballer ist, und „Freunde aus Kindertagen“ werden als Verdächtige genannt, wurde der Nachrichtenagentur ‚France Info‘ von einer anonymen Quelle mitgeteilt. Seit bereits vier Monaten soll Paul Pogba mehrmals bedroht worden sein. Erpressungsgegenstand ist auch ein Video, in dem Mathias Pogba über seinen Bruder Paul und Kylian Mbappé exklusive Enthüllungen ankündigte. „Die Rechtsorgane in Italien und Frankreich wurden vor einem Monat informiert”, berichtet der ‚Mirror‘ weiter. Der Zusammenhalt der Familie Pogba steht nun auf dem Prüfstand.

Antony im Anflug auf Manchester

Auf der Insel gibt es heute aber auch erfreulichere Nachrichten. Nach zähem Ringen um Flügel-Ass Antony ist Manchester United der erhoffte Durchbruch in den Verhandlungen mit Ajax Amsterdam gelungen. „Ant marschiert zu United“, titeln die ‚Manchester Evening News‘. United-Coach Erik ten Hag bekommt kurz vor Transferschluss seinen absoluten Wunschspieler. Der Premier-League-Klub legt unglaubliche 95 Millionen Euro für den Brasilianer auf den Tisch, fünf weitere Millionen können im Erfolgsfall an Boni hinzukommen. Auch der ‚Daily Mirror‘ ist sich sicher: United „zieht Antony an Land“.

Benzemas „Rettungsleine“

In Spanien arbeitet Stürmerstar Karim Benzema weiter an seinem Legendenstatus. Der frischgebackene europäische Fußballer des Jahres sicherte Real Madrid durch seinen Doppelpack späte drei Punkte gegen Espanyol Barcelona. Benzema ist „der Anführer der Anführer“, schreibt heute die in Madrid ansässige ‚as‘ und bildet den jubelnden Franzosen auf der Titelseite ab. Bis zur 88. Minute stand es 1:1, ehe Benzema seinen Königlichen „eine weitere Rettungsleine“ zuwarf. Tief in der Nachspielzeit schlug der Torjäger dann ein weiteres Mal zu, fixierte die drei Punkte für das Madrider Ensemble und machte seinem Status als Lebensversicherung der Blancos alle Ehre.