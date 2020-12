Freiburg: Rekordtransfer Santamaria über seine Ablöse

Baptiste Santamaria geht entspannt mit dem Label ‚Rekordtransfer‘ um. „Ich sehe es eher als Vertrauensbeweis und nicht als Druck. Es ist eine Ehre und gefällt mir“, erklärt der Franzose im ‚kicker‘. Rund zehn Millionen Euro ließ sich der SC Freiburg die Dienste des Mittelfeldspielers kosten – kein Neuzugang war in der Geschichte des Klubs je teurer.

Seit seinem Wechsel von SCO Angers stand Santamaria bereits neunmal in der Bundesliga auf dem Platz. Dabei gelang ihm eine Vorlage. „Der Trainer gibt mir Vertrauen und nimmt sich viel Zeit, mir Dinge zu erklären, per Video oder auf dem Platz. Das brauche ich“, so Santamaria über seine ersten Monate in Freiburg.