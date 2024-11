Reals Abwehr-Engpass: So plant Ancelotti

Aurélien Tchouaméni soll bei Real Madrid künftig wieder an der Seite von Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung agieren. Wie die ‚as‘ berichtet, plant Cheftrainer Carlo Ancelotti, den eigentlich im zentralen Mittelfeld beheimateten Franzosen im Abwehrzentrum einzusetzen, sobald er seine Verletzung auskuriert hat. Derzeit laboriert der 24-Jährige an einer Knöchelblessur, Anfang Dezember ist mit seiner Rückkehr zu rechnen.

Die Madrilenen werden dieser Tage von einer Verletzungsmisere heimgesucht. Mit David Alaba, Dani Carvajal und Éder Militão fallen gleich drei Defensivakteure mit einem Kreuzbandriss aus. Entsprechend wollen die Verantwortlichen im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen. Neben Aymeric Laporte (30/Al Nassr), Jorrel Hato (18/Ajax Amsterdam) und Castello Lukeba (21/RB Leipzig) wurde jüngst auch Jonathan Tah (28/Bayer Leverkusen) mit den Galaktischen in Verbindung gebracht. Bis dato soll Tchouaméni die Lücke füllen.