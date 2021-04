Hütter: „Stehe dazu, was ich mal gesagt habe“

Adi Hütter hat eine Nachfrage zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach abgeblockt. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt: „Ich habe nicht Lust, ständig Spekulationen und Gerüchte zu kommentieren. Das Allerwichtigste für mich ist, dass wir uns zu hundert Prozent auf die schweren Aufgaben konzentrieren, die vor uns liegen.“

Die ‚Bild‘ berichtete jüngst, dass Hütter der Favorit auf die Nachfolge von Marco Rose am Niederrhein sei. Dem Österreicher liege ein Angebot vor. Ende Februar hatte Hütter noch beteuert, in Frankfurt bleiben zu wollen. Diesbezüglich hieß es nun vom Erfolgstrainer: „Ich kann bestätigen, dass ich dazu stehe, was ich mal gesagt habe.“