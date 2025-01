Medizincheck angesetzt: Entscheidung um Bischof gefallen

Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, der FC Bayern, Juventus Turin, der FC Barcelona – die Liste der Vereine, die Interesse an Tom Bischof signalisiert oder sogar schon ein Vertragsangebot vorgelegt haben, ist lang und namhaft. Der Vertrag des Megatalents bei der TSG Hoffenheim läuft im Sommer aus, doch allem Anschein nach wird Bischof trotzdem in der Bundesliga bleiben.

Denn laut ‚Sky‘ hat der 19-Jährige das Vertragsangebot der Bayern angenommen. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge wird Bischof in der kommenden Woche den obligatorischen Medizincheck für seinen Wechsel zum Rekordmeister absolvieren. Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany sollen den Youngster davon überzeugt haben, an der Säbener Straße anzuheuern.

Am heutigen Mittwochabend stand Bischof noch in der Startelf der Hoffenheimer gegen die Bayern. In der Allianz Arena sahen die Kraichgauer aber kein Land und gingen mit 0:5 unter. Künftig wird Bischof dann wohl für den Gegner auflaufen. Eine Leihe sei nicht angedacht, vielmehr soll Bischof seine Chance im Team von Kompany erhalten.