Köln: Alles klar mit Kainz

Der 1. FC Köln hat nach Jan Thielmann (22), Eric Martel (22) und Timo Hübers (27) einen weiteren Profi trotz Ausstiegsklausel von einem Verbleib überzeugt. Laut der ‚Bild‘ tritt Kapitän Florian Kainz (31) mit den Kölnern den Gang in Liga zwei an. Der österreichische EM-Fahrer ist bis 2025 an den Absteiger gebunden, hätte den Klub aber für eine festgeschriebene Summe verlassen dürfen.

Bei einem gestrigen Mitgliederstammtisch kündigte Geschäftsführer Sport Christian Keller bereits an, dass „mindestens ein weiterer Spieler“ mit Ausstiegsklausel in den eigenen Reihen gehalten wird. Die Geißböcke könnten schon heute Vollzug vermelden.