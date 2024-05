Medien: Karic vor Darmstadt-Abflug

Linksverteidiger Emir Karic hat anscheinend einen neuen Arbeitgeber gefunden. Laut dem bosnischen Portal ‚sportbc.ba‘ wechselt der 26-Jährige nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei von Darmstadt 98 zu Rapid Wien.

Karic spielt seit 2021 bei den Lilien und stieg 2023 mit ihnen in die Bundesliga auf. In dieser Saison kam er in 27 Ligaspielen zum Einsatz und verzeichnete keinen Scorerpunkt. Den Gang zurück in Liga zwei wird er mit den Hessen offenbar nicht antreten.