Courtois im Sommer nach Saudi-Arabien?

Thibaut Courtois könnte im kommenden Sommer nach Saudi-Arabien wechseln. Wie die ‚Marca‘ schreibt, hat die saudische Liga den Belgier als eines der Aushängeschilder für die kommende Spielzeit ins Auge gefasst und ist bereit, eine Menge Geld für den Torhüter von Real Madrid hinzulegen. Bei den Königlichen besitzt der 32-Jährige noch einen Vertrag bis 2026.

Schon Anfang November hatte es erste Gerüchte gegeben, wonach Al Ahli Interesse an einem Engagement des Welttorhüters von 2018 habe. Der saudische Fußball droht in Neymar einen seiner Superstars zu verlieren, auch deshalb soll im Sommer wieder kräftig in neue Hochkaräter investiert werden. Über einen möglichen neuen Vertrag in Madrid gab es bisher dem Bericht zufolge noch keine Gespräche.