Traoré unterschreibt bei Fulham

Adama Traoré bleibt nach seinem Vertragsende bei den Wolverhampton Wanderers weiter in der Premier League. Das Kraftpaket schließt sich ablösefrei dem FC Fulham an. Bei den Cottagers unterschreibt der 27-jährige Flügelspieler bis 2025.

Traoré war in der vergangenen Saison bei den Wolves zwar nach wie vor Stammspieler (40 Saisonspiele), der spanische Nationalspieler blieb mit einer Torausbeute von nur zwei Treffern jedoch weit hinter den Erwartungen. Insgesamt verbrachte der Rechtsfuß fünf Jahre in Wolverhampton. 2018 war er für 20 Millionen Euro vom FC Middlesbrough in die West Midlands gewechselt.