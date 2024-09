Chelsea: Fofana-Abgang auf der Kippe

Der Wechsel von Ex-Unioner David Datro Fofana zu AEK Athen droht zu scheitern. Das berichtet ‚BBC‘-Journalist Nizaar Kinsella. Nach aktuellem Stand sei der Transfer des Angreifers nach Griechenland vom Tisch. Demnach können die Athener die Vorstellungen des FC Chelsea nicht erfüllen. Die Blues wollen den 21-Jährigen unbedingt noch von der Gehaltsliste bekommen.

Nach zwei Leihen in Folge (Union Berlin, FC Burnley) suchte Chelsea den gesamten Transfersommer nach einem Abnehmer für Fofana. Der Ivorer ist noch langfristig bis 2029 an den Klub gebunden, hat in London aber keine Zukunft mehr. Das Transferfenster in Griechenland hat noch bis Mittwochabend geöffnet. Etwas Zeit bleibt also noch, um eine Einigung zu finden.