Schwieriger Álvarez-Poker: BVB schaut wieder auf Hjulmand

Borussia Dortmund will nach dem Verkauf Jude Bellingham Edson Álvarez von Ajax Amsterdam als dessen Nachfolger verpflichten. Die Schwarz-Gelben sind bereit All-in beim 25-jährigen Mexikaner zu gehen. Doch laut Sky will die Borussia nicht mehr als 40 bis 45 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob sich Ajax mit einer solchen Summe zufrieden gibt, ist fraglich. Denn auch die Premier League mischt im Werben um den Sechser mit. Deshalb lotet der BVB weitere Optionen fürs Mittelfeld aus. Dabei ist der Bild zufolge die Akte von Morten Hjulmand wieder auf dem Tisch der Dortmunder Verantwortlichen aufgetaucht.

Lese-Tipp

Caqueret im BVB-Blickfeld

Günstigeres Gesamtpaket

Schon im März hatten italienische Medien den 23-Jährigen von US Lecce mit dem BVB in Verbindung gebracht. Hjulmands Kontrakt bei Lecce läuft im kommenden Jahr aus, im Raum stehen 20 Millionen Euro Ablöse für den Dänen. Ein deutlich niedrigerer Preis als bei Álvarez. Lecce kann den Vertrag per Option aber noch um ein Jahr verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Italiener wäre der Verkauf gleichbedeutend mit einem gigantischen Transferplus. Im Januar 2021 hatte der Serie A-Klub Hjulmand für weniger als 200.000 Euro von Admira Wacker aus Österreich verpflichtet. In der abgelaufenen Saison stieg der Rechtsfuß zum Kapitän des Klubs auf. Dementsprechend würde Hjulmand auch gewisse Führungsqualitäten mitbringen.