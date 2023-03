20 Millionen: BVB an Hjulmand dran

Borussia Dortmund wird sich zum Saisonende von Mahmoud Dahoud trennen. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft aus und wird nicht verlängert. Zudem ist ungewiss, ob Jude Bellingham auch in der nächsten Spielzeit noch das Trikot der Schwarz-Gelben trägt. Der Engländer liebäugelt mit einem Wechsel, große Namen wie Real Madrid, der FC Liverpool und Manchester City lauern.

Die BVB-Bosse sind entsprechend gut beraten, sich nach neuem Personal für die Mittelfeld-Zentrale umzusehen. Viele Namen wie beispielsweise Ilkay Gündogan (32/Manchester City), Naby Keïta (28/FC Liverpool), Alexis Mac Allister (24/Brighton & Hove Albion), Youri Tielemans (25/Leicester City) oder Manu Koné (21/M’gladbach) wurden schon gehandelt. Eine neue Spur führt nun laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ nach Italien, zu US Lecce.

Das große Wettbieten?

Dort spielt seit zwei Jahren der Däne Morten Hjulmand. Der 23-Jährige ist mittlerweile Kapitän des italienischen Erstligisten und aus der Stammelf nicht mehr wegzudenken. Hjulmand agiert meist alleine auf der Sechs, räumt ab und schaltet sich auch fleißig ins Offensivspiel ein. Seine starke Entwicklung hat zahlreiche Vereine auf den Plan gerufen – darunter auch den BVB.

Atlético Madrid und die AS Rom zeigen ebenfalls konkretes Interesse am Rechtsfuß. Juventus Turin und Atalanta Bergamo sollen auch schon angeklopft haben. In Lecce freut man sich auf ein Wettbieten mehrerer Klubs.

Verkaufsdruck herrscht nicht, denn Hjulmand besitzt noch einen Vertrag bis 2024. Lecce kann bei Bedarf sogar per Option bis 2025 verlängern. Wenn ein Klub 20 Millionen Euro auf den Tisch legt, dürfte der Kapitän aber wohl gehen. Es bleibt abzuwarten, ob der BVB dazu bereit wäre.