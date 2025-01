Eintracht: Krösche zum Stand bei Marmoush

Markus Krösche ist einmal mehr auf die Siutation von Omar Marmoush zu sprechen gekommen. Im Anschluss an Eintracht Frankfurts gestrigen 4:1-Erfolg gegen den SC Freiburg äußerte sich der Sportvorstand zum Stand der Dinge: „Ich habe ja schon gesagt, dass es Interesse eines Klubs gibt, und mehr gibt es da im Moment nicht zu sagen. Es gibt auch keine andere Situation. Alles, was die Zukunft bringt, wird man in den nächsten Tagen sehen. Und solange er Spieler von Eintracht Frankfurt ist und seine Leistung bringt, wird er auch spielen.“

Marmoush – am Dienstagabend erneut an drei Treffern direkt beteiligt – befindet sich offenkundig auf dem Sprung zu Manchester City. Mit den Skyblues ist sich der Torjäger bereits einig, zudem soll jüngst eine erste offizielle Offerte über 70 Millionen Euro am Main eingetrudelt sein. Entsprechend wurde spekuliert, ob der Ägypter überhaupt noch für die Eintracht zum Einsatz komme. Dem entgegnete Krösche: „Er ist ein Spieler von Eintracht Frankfurt, warum sollte er nicht spielen?“ Schon am Freitag (20:30 Uhr) empfängt die SGE zum Rückrundenstart der Bundesliga Borussia Dortmund.